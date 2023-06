Femeia de 51 de ani, ranita grav intr-o explozie care a avut loc in noaptea de 19 spre 20 mai in Orlat, a murit la spital. Ea suferise arsuri pe mai mult de 60% din corp.Explozia a avut loc in jurul orei 01:30, intr-o casa din Orlat, iar imediat au fost trimise la fata locului doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic si o autospeciala de stingere.Fortele de interventie au constatat ca explozia s-a produs in urma acumularii de gaze in locuinta, provenite de la o ... citeste toata stirea