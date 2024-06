Femeie lovita pe trecerea de pietoni, pe B-dul Mihai Viteazu

Politistii sibieni au fost solicitati, in aceasta seara, sa intervina la un accident pe Bulevardul Mihai Viteazu, unde un sofer a acrosat o femeie pe trecerea de pietoni."Politistii rutieri intervin la un accident produs pe Bulevardul Mihai Viteazu, in municipiul Sibiu. In timp ce conducea ... citește toată știrea