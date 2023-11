Toate femeile cu varsta intre 24-64 de ani sunt asteptate la testarea gratuita Babes Papanicolau si HPV, la caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin.Caravana mobila pentru screningul cancerului de col uterin va fi prezenta joi, 16 noiembrie 2023, in intervalul orar 10.00-16.00, in localitatea Blajel (in curtea Primariei).Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste!Aceasta este o actiune din cadrul Campaniei Expresul de screening, derulata in perioada 4 octombrie - 4 ... citeste toata stirea