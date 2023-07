Pe scena festivalului avrigean au urcat, in ultimele cinci decenii, nume sonore ale muzicii populare si multi tineri s-au facut remarcati. De-a lungul timpului, festivalul si-a pastrat statutul de concurs, aducand impreuna artisti consacrati si tineri debutanti. In urma cu doar cateva zile, organizatorii au dat publicitatii programul acestei editii a festivalului, momentele inluse in desfasuratorul celor trei zile fiind in masura sa satisfaca diverse preferinte muzicale.Vineri, 15 iulie, ... citeste toata stirea