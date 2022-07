Festivalul International de Film Transilvania revine la Sibiu

Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) revine la Sibiu, intre 7 si 10 iulie. Biletele au fost puse in vanzare pe tiff.eventbook.ro, dar si in aplicatia oficiala TIFF. Este al 16-lea an in care TIFF aduce la Sibiu cele mai asteptate si premiate productii ale sezonului. Peste 25 de filme in premiera si cine-concerte vor avea loc in doua spatii outdoor, dar si in cinema. TIFF Sibiu se va desfasura in Piata Huet (toate evenimentele de aici vor avea intrare libera), in Habermann Markt/ ... citeste toata stirea