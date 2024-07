Festivalul International de Teatru de la Sibiu, la final: medie zilnica de 100.000 de spectatori

Ultima zi de FITS 2024Ultima zi de festival s-a incheiat cu doua evenimente speciale. Gala de inchidere a Festivalului International de Teatru de la Sibiu a avut loc duminica seara, la Muzeul ASTRA, unde Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" a pus in scena spectacolul "Ritualuri", un spectacol-concept, construit in jurul ritualurilor universale. In regia lui Emil Pantelimon si sub bagheta dirijoarei Anna Ungureanu, Corul "Madrigal" a oferit un regal artistic de exceptie celor ... citește toată știrea