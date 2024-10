Festivalul Traditii si obiceiuri strabune Fiii Satului Rasinari

Gatiti in haina de sarbatoare, rasinarenii de acasa dar si fiii de pe alte meleaguri sunt asteptati la marea sarbatoare Fiii Satului la Rasinari in 26 - 27 octombrie 2024.Sarbatoarea isi propune sa reuneasca Fiii acestei asezari incarcata de istorie, cultura si traditii, intr-o atmosfera plina de cantec si voie buna. Nostalgia locurilor natale, revederea cu rudele si prietenii vor aduce in prim plan puternice emotii in sufletele rasinarenilor. De esti turist si vrei sa descoperi cultura si ... citește toată știrea