Fetele de la FC Hermannstadt, infrangere in fata campioanei Farul, la Cisnadie

La trei zile de la infrangerea cu Vasas Sf. Gheorghe, FC Hermannstadt a jucat din nou pe teren propriu, in Superliga feminina. Sibiencele au primit vizita campioanei en-titre Farul Constanta, pe Stadionul "Magura" din Cisnadie, pierzand in fata fetelor de pe Litoral cu 6-1.Farul a punctat de cinci ori in prima parte a intalnirii de miercuri, iar in minutul 62, Croitoru a facut 6-0. Golul de onoare a fost reusit de Antonia Stanea cu 10 minute inainte de final.Pentru FC Hermannstadt, din