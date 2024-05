Fetita care s-a accidentat in Parcul Belvedere a ramas sub supravegherea medicilor

Accidentul produs luni seara in zona Parcului Belvedere s-a soldat cu ranirea unei fetite in varsta de 6 ani. Aceasta se deplasa cu bicicleta, iar la un moment dat s-a dezechilibrat si s-a lovit de un parapet. In urma impactului minora a suferit mai multe rani, printre care cateva escoriatii ... citește toată știrea