Fetita de 4 ani, accidentata de o masina pe Aleea Haiducului, in Sibiu

O fetita in varsta de 4 ani a ajuns la spital, miercuri, dupa ce a fost accidentata de o masina, pe Aleea Haiducului, in municipiul Sibiu. Copila a fost dusa de ambulanta la Spitalul de Pediatrie, cu traumatism cranio-facial."Din primele constatari rezulta ca o fetita in varsta de 4 ani a coborat dintr-un autoturism pe partea carosabila si a fost acrosata de un autoturism condus de catre o tanara in varsta de 23 de ani, din jud. Valcea", spune Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei ... citeste toata stirea