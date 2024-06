Fiica si mama, cazute din barca in raul Olt! Tragedia a fost evitata chiar de tatal copilei

O mama in varsta de 40 de ani si fiica ei (11 ani), au cazut dintr-o barca in raul Olt, zona barajului Avrig. Cele doua au fost scoase din apa chiar de sotul, respectiv tatal lor pana la sosirea echipajelor SMURD.Cele doua au fost transportat ulterior constiente la unitati spitalicesti din Sibiu."Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta in zona barajului Avrig pentru a acorda asistenta medicala pentru ... citește toată știrea