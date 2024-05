Filarmonica Sibiu: vineri, "Giuvaiere baroce", la Muzeul Brukenthal

Proiectul "Camerele Sibiului", initiat de Filarmonica de Stat Sibiu in parteneriat cu Muzeul National Brukenthal, continua cu un concert simfonic intitulat "Giuvaiere baroce" - o calatorie in timp, in care lucrarile alese ne spun propriile povesti, istorisiri ale unora dintre cei mai importanti compozitori ai perioadei baroce.Evenimentul muzical va avea loc vineri, 10 mai 2024, de la ora 18, la Cabinetul de Curiozitati din Palatului Brukenthal din Piata Mare. Programul serii va cuprinde: ... citește toată știrea