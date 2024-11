Filme gratis la Centrul Cultural "Ion Besoiu", in fiecare vineri. Ce proiectii putem vedea

Proiectul "RetroCinemateca" le propune iubitorilor de filme romanesti, proiectii cu tematica istorica, productii ce vor rula la Centrul Cultural "Ion Besoiu", in fiecare vineri seara, cu acces gratuit.Asadar, astazi de la ora 20, in Sala Mica a Centrului Cultural "Ion Besoiu" ruleaza"Intoarcerea lui Voda Lapusneanu" (drama, istoric, 1980, regia: Malvina Ursianu, cu: Cornel Coman, George Motoi, Silvia Popovici).Doua figuri ilustreale cinematografie iromanesti, Gheorghe Cozorici in rolul ... citește toată știrea