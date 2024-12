Filmul "Noaptea mintii" - coproductie GAL Microregiunea Hartibaciu si Primaria Selimbar

In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam modul in care GAL Microregiunea Hartibaciu si Primaria Selimbar inteleg sa comunice cu cetatenii. La final va invitam sa concluzionati daca este rea vointa sau altceva.Introducere in contextIn data de 29 noiembrie, GAL Microregiunea Hartibaciu publica pe pagina de Facebook "CALENDARUL INTALNIRILOR DE ANIMARE", un document care are in antet, pe langa cel al GAL, inca patru logo-uri: Cofinantat de Uniunea Europeana, Ministerul Agriculturii si ... citește toată știrea