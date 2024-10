Filmul prinderii "stranepotului lui Dracula", povestit de politisti

In cazul soferului urmarit de pe Hula Bradului pana la intrarea in Sibiu, actiune in care s-a facut uz si de dispozitivul de oprire "spike", s-a actionat "cu respectarea procedurilor specifice de lucru aplicabile in astfel de situatii", au anuntat, marti, politistii sibieni, in cadrul unei conferinte de presa conduse de comisar sef de politie Lucian Ioan Tarnu, adjunct al sefului IPJ Sibiu pe linie de ordine publica si politie rutiera si de seful Serviciului Rutier, comisar sef de politie ... citește toată știrea