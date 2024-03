Filtru de politie in weekend: 410 masini verificate, 53 de contraventii, sapte infractiuni

Inspectoratul de Politie Judetean sibiu informeaza ca, in noaptea de 9 spre 10 martie, politistii rutieri au actionat, pe raza intregului judet, pe principalele artere rutiere, "pentru cresterea gradului de siguranta prin verificarea respectarii regulilor de circulatie si combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, cu accent pe depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care se deplaseaza cu viteza excesiva, precum si a celor care aleg sa conduca in timp ce se afla sub influenta ... citește toată știrea