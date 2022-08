Finantare europeana pentru o cresa pe str. Viitorului. 110 locuri pentru copiii din Sibiu

Proiectul de constructie a unei crese noi pe strada Viitorului a fost aprobat spre finantare in cadrul Planului National pentru Redresare si Rezilienta. Cererea a fost depusa de catre Compania Nationala de Investitii, in baza protocolului de implementare incheiat cu Primaria Sibiu, in cadrul unui program initiat de aceasta Companie la nivel national pentru constructia de crese, anunta municipalitatea."In toamna aceasta vom finaliza constructia a 3 crese noi, totalizand 255 de locuri. In ... citeste toata stirea