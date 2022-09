Finantare pentru inca doua crese in Sibiu, pe Calea Poplacii si strada Ovazului

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a anuntat ca municipiul Sibiu a obtinut finantare pentru constructia a doua noi crese, in conditiile in care in 1 septembrie, Primaria Sibiu a semnat un alt contract de finantare din PNRR pentru constructia unei crese de 110 locuri pe strada Viitorului."A fost aprobata finantarea europeana nerambursabila din PNRR in valoare de peste 28 de milioane lei pentru constructia unei crese pe Calea Poplacii cu 70 de locuri si a unei ... citeste toata stirea