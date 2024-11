Firmele de curierat din Sibiu, luate la control de inspectorii ITM

In perioada aprilie - noiembrie a.c. ITM Sibiu a desfasurat campania de verificare a modului cum sunt respectate legile de catre angajatorii din domeniul curieratului.Au fost efectuate de catre inspectorii ITM, 33 controale la angajatori care desfasoara activitatea de manipulare manuala/mecanizata a coletelor si corespondentei, la care lucreaza 681 de muncitori. Au fost identificate 59 de abateri de la prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, au fost aplicate 59 de ... citește toată știrea