FITS 2022 prezinta in premiera o sectiune de spectacole VR

Festivalul International de Teatru de la Sibiu prezinta in premiera, in cadrul celei de-a 29 editii, o sectiune dedicata realitatii virtuale."TrioMix", regia si coregrafia semnate de Gigi Caciuleanu, este un spectacol in care publicul patrunde efectiv in spatiul de dans, identificandu-se cu camera de filmat, pentru ca nu exista unghi ascuns pentru cel care priveste. Creatia este un nou mod de a prezenta dansul, in realitatea virtuala. Filmarea stereoscopica in 360 de grade a beneficiat de ... citeste toata stirea