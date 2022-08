Focar de pesta porcina africana in Carta. Mai multi porci au fost ucisi

A fost identificat un nou focar de pesta porcina africana in judetul Sibiu, de aceasta data in localitatea Carta.Ca urmare a confirmarii acestui focar a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu. In sedinta s-a prezentat si aprobat planul de masuri pentru controlul bolii pesta porcina africana. Astfel, incepand de luni, 22 august, se stabileste o zona de protectie in jurul focarului din localitatea Carta, cu o raza de 3 km, incluzand localitatile Nou Roman si Carta. De la ... citeste toata stirea