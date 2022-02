Focar de pesta porcina intr-o ferma cu aproape 20.000 de animale la Avrig

Un focar de pesta porcina africana a fost descoperit saptamana aceasta intr-o exploatatie de porci domestici din Avrig, care are 19.837 de animale.Este al saselea focar de pesta porcina africana care evolueaza in judetul Sibiu de la inceputul anului, dupa cele identificate la doua fonduri cinegetice si in gospodarii din comunele Arpasu de Jos, Boita si Merghindeal.Autoritatile au stabilit o zona de protectie in jurul focarului din localitatea Boita, cu o raza de 3 km, ce include ... citeste toata stirea