Focurile de primavara le dau batai de cap pompierilor

Pompierii sibieni au intervenit, in primele 7 zile ale lunii martie, la 13 incendii de vegetatie. Au fost afectate, in total, 40 de hectare.Potrivit bilantului transmis vineri, de ISU Sibiu, "In primele 7 zile ale lunii martie, la nivelul judetului Sibiu s-a solicitat interventia pompierilor in urma producerii a 13 incendii de vegetatie uscata care au afectat op suprafata totala de peste 40 de hectare de teren. Numai ieri, 6 martie a.c., pompierii sibieni au intervenit pentru stingerea si ... citește toată știrea