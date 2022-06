Fostul arbitru sibian Laszlo Sajtos a murit intr-un accident rutier pe Valea Oltului!

Laszlo Sajtos, fostul arbitru prim-divizionar si observator din partea Federatiei Romane de Fotbal a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un accident produs pe Valea Oltului, in judetul Valcea.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, un microbuz ar fi intrat frontal in autoturismul condus de sibian."Persoana incarcerata a fost extrasa de catre echipajele ISU in urma operatiunilor de descarcerare specifice si predata echipajelor medicale, in stare de ... citeste toata stirea