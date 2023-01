FOTO: Accident cu trei masini implicate in Medias. Doi soferi erau bauti

Un accident in care au fost implicate trei masini a avut loc sambata dimineata pe o strada din Medias. Politistii au stabilit ca doi dintre soferi consumasera bauturi alcoolice. Trei tineri cu varste de 17 si 19 ani au fost raniti.Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, un sofer de 19 ani a pierdut controlul asupra masinii si a intrat intr-un stalp, care, in urma impactului, s-a rasturnat pe sosea. Dupa numai cateva secunde, soferul de 18 ani al unui autoturism nu a observat in timp util stalpul ... citeste toata stirea