FOTO: Accident mortal pe DN 1, in Cristian, produs de un sofer baut

Un barbat de 35 de ani a murit joi noaptea, dupa ce masina pe care o conducea pe DN 1, la intrarea in Cristian, a fost lovita de un TIR iesit din parcare fara ca soferul sa se asigure. Conducatorul TIR-ului era baut.Potrivit IPJ Sibiu, autoturismul se deplasa pe sensul Sibiu spre Cristian si era condus de sibianul in varsta de 35 de ani. In masina se afla si sotia sa, in varsta de 30 de ani.TIR-ul era condus de un timisorean de 43 de ani.Conform politistilor, accidentul s-a produs in ... citeste toata stirea