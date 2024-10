FOTO: Am trecut pe Podul Garii sa vad cum e sa mergi pe el dupa renovare

Pod vechi, pod nouPodul Garii a fost inaugurat pe 22 decembrie 1912 pentru ca circulatia de atunci sa nu se mai blocheze in zona garii, care era in plina dezvoltare. A fost (si este?) pretext pentru ne-electrificarea caii ferate in zona Sibiului. Podul vechi a rezistat aproape 100 de ani, fiind demolat si reconstruit la mjlocul anilor 2000, pentru a face fata traficului tot mai greu al Caii Gusteritei. Anul acesta a intrat din nou in reparatii. Lucrarile au debutat pe 5 august iar circulatia ... citește toată știrea