FOTO: Bucuria copiilor, pusa in tablouri pictate pe panza de cinci eleve de la "Arte"

Cinci eleve din clasa a patra de la Liceul de Arta Sibiu s-au hotarat sa organizeze o expozitie de pictura, de Ziua Copilului, intitulata "Armonii - Expozitie de pictura". Nu mai putin de 51 de tablouri pictate pe panza vor fi expuse in cadrul expozitiei ce va avea loc la Cisnadioara, in cadrul Ansamblului Agora. Expozitia se va derual in perioada 3 - 5 iunie.Fetele isi doresc ca aceasta expozitie sa fie un prim pas in infiintarea "Uniunii micilor artisti plastici din Sibiu".Evenimentul va ... citeste toata stirea