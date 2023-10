O femeie si un barbat au ajuns, luni, la spital, in urma unui accident care a avut loc pe DN 14, la km. 11+300, intre Sura Mare si Slimnic.Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism spre Medias, un barbat in varsta de 39 de ani, din Axente Sever, nu ar fi observat la timp autoturismele care circulau in coloana in fata sa, a virat brusc la stanga, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus din sens opus de catre un ... citeste toata stirea