FOTO: Mai multi copii de la Centrul de Plasament "Gulliver" au primit biciclete cadou

Copiii de la Centrul de Plasament "Gulliver" din municipiul Sibiu au trimis, inainte de Craciun, scrisori mosului. Cu ajutorul Rotaract Club Sibiu, dorintele lor au devenit realitate. Multi dintre ei si-au dorit sa aiba o bicicleta, astfel ca, in urma proiectului "O Cana de Fericire" a fost posibila achizitionarea lor."Cu ocazia Craciunului, ROTARACT Club Sibiu a hotarat sa aduca o bucurie in sufletul copiilor de la Centrul de Plasament 'Gulliver' din Sibiu. Astfel, am selectat scrisorile lor ... citeste toata stirea