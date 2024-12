FOTO: Monument (istoric) de rusine, in centrul Sibiului

De mai bine de 13 ani, cei ce trec pe bulevardul Victoriei, o zona centrala a Sibiului, isi lovesc privirea de o ruina. Cladirea in care a functionat pana in 2011 Palatul de Justitie este monument istoric, dar s-a degradat de la an la an, sub privirile nepasatoare ale celor ce ar fi trebuit sa ii redea functionalitatea. Dupa mai multe amanari si explicatii stufoase referitoare la inceperea reabilitarii propriu zise, in luna iulie a acestui an a aparut informatia potrivit careia "a inceput ... citește toată știrea