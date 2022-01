Pompierii Detasamentului Medias, alaturi de membrii SVSU Axente Sever, au intervenit de urgenta, marti, cu o autospeciala de stingere in localitatea Agarbiciu pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit compartimentul motor al unui autoturism.In timp ce se deplasa pe sensul de mers Sibiu - Medias, in zona localitatii Agarbiciu, soferul a observat ca iese fum de sub capota autoturismului sau. Pentru a putea ... citeste toata stirea