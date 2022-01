FOTO O specie rara de gaste a fost descoperita pe un lac din Romania. Doar cateva exemplare mai sunt in tara

O specie de pasari pe cale de disparitie, mai exact gasca numita garlita mica, a fost identificata in judetul Botosani, pe Lacul de acumulare Stanca - Costesti, a anuntat Serviciul Teritorial Botosani al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Garlita mica este estimata la circa 50 de exemplare, citeaza Digi24.ro."Cateva exemplare de garlita mica au fost observate in pasaj in aria de protectie special avifaunistica ROSPA 0058 Lacul Stanca - Costesti", au anuntat ... citeste toata stirea