In 18 iulie a avut loc faza judeteana a Marsului Factorilor Postali, competitie profesional sportiva, ajunsa la cea de-a 43-a editie.Anul acesta competitia a avut loc in cadrul Muzeului Civilizatiei Populare Astra Sibiu, cel mai mare muzeu in aer liber din Europa. Pe aceasta cale, inca o data, multumesc domnului director Ciprian Stefan pentru gazduire, ne-a precizat doamna Rodica Dobra, directorul D. J. Posta Sibiu.Cei mai rapizi agenti curieri au fost:Premiul -I- Banea Adriana Maria si ... citeste toata stirea