FOTO: Pe strada Mihail Kogalniceanu, tot ca in Vestul Salbatic

Atmosfera demna de filmele inspirate din intamplari petrecute in Vestul Salbatic continua pe strada Mihail Kogalniceanu. Tribuna a semnalat in trecut mai multe fapte "de arme" ale unor insi dubiosi, certati cu regulile convietuirii civilizate, care locuiesc in zona. Dupa ce au blocat cu un microbuz accesul pe o straduta infundata, au facut mizerie, i-au insultat pe unii locuitori din vecinatate, grupul personajelor dubioase s-a mai linistit pentru o vreme. Cum, insa, nicio minune nu tine prea ... citeste toata stirea