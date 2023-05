In perioada 2 - 18 mai, 28 de absolventi ai scolilor de agenti de politie, proaspat incadrati ai Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, participa la instruiri teoretice si practice pentru dezvoltarea deprinderilor de actiune in situatii de criza."Politistul, in calitate de functionar public cu statut special, isi desfasoara activitatea in relatie permanenta cu cetatenii, iar implicarea acestuia se impune sa fie una optima, directionata spre gestionarea eficienta a riscurilor cu care se ... citeste toata stirea