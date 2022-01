FOTO si VIDEO: Interventia salvamontistilor dupa avalansa a durat 17 ore, la -19 grade

Salvamontistul Dan Popescu, seful Salvamont Sibiu, a intervenit in noaptea de joi spre vineri pentru salvarea turistilor surpinsi de avalansa in Muntii Fagaras. El spune ca actiunea a durat 17 ore si s-a desfasurat in conditii de vizibilitate redusa si la temperaturi de -19 grade Celsius."Interventia a fost una de durata, a durat aproximativ 17 ore de cand am primit apelul pana cand am predat victima la ambulanta. Inteventia fost destul de dificila, totul s-a petrecut pe timp de noapte, cu ... citeste toata stirea