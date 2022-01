FOTO - Sibiu are subprefecti noi de la PSD - Mosin: "Numirea ma onoreaza". Sebu: "E o noua provocare"

Partidul Social Democrat s-a ales cu doi subprefecti in judetul Sibiu, dupa ce a intrat la guvernare cu PNL si UDMR. Astfel incepand de joi, 13 ianuarie 2022, Sebastian Gheorghe Sebu si Mosin Daniel, au fost instalati oficial ca subprefecti. Cei doi spun ca numirea ii onoreaza.Sebu: " Numirea in aceasta functie nu o consider ca fiind o oportunitate""Am decis sa ma implic si sa imi asum responsabilitati, alaturi de echipa PSD Sibiu, intr-un context socio-economic dificil. Am considerat ca ... citeste toata stirea