FOTO Simona Halep a castigat finala de la Melbourne

Victorie pentru Simona Halep la Melbourne Summer Set 1 unde a castigat, duminica, primul ei trofeu din 2022 si al 23-lea din cariera. In urma acestei victorii, Halep va urca in clasamentul WTA, obtinand 280 de puncte si de asemenea va ajunge pe locul 15 in clasamentul mondial, conform Agerpres, citat de Digi24.ro.Pentru castigarea turneului Melbourne Summer Set 1, Simona Halep va primi 31.000 de dolari si 280 de puncte in clasamentul WTA.Halep (30 ani, 20 WTA), a doua favorita, s-a impus ... citeste toata stirea