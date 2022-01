Trei persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR. A patra victima este transportata la spital. Accidentul s-a produs pe Autostrada A1 la Nadlac.Potrivit autoritatilor, un autoturism a intrat sub un TIR, la Punctul de trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara. Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 581, in zona localitatii Nadlac, judetul ... citeste toata stirea