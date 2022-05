FOTO: Vesti bune de pe Autostrada Sibiu - Pitesti: primul tronson ar putea fi deschis anul acesta

Exista sperante pentru deschiderea circulatiei pe primul tronson al autostrazii A1 Sibiu - Pitesti pana la finalul acestui an, desi termenul de finalizare prevazut in contract este luna martie 2023. In urma unei intalniri pe santierul lotului 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti intre prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu si reprezentantul firmei antreprenoare Porr, managerul tehnic de proiect Vlad Otet, reprezentantul Guvernului in teritoriu spune ca ritmul lucrarilor este unul avansat, dar totusi ... citeste toata stirea