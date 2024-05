FOTO/VIDEO: A venit din Cluj sa alerge la Maratonul din Sibiu, pentru copiii bolnavi de cancer

Debut cu vreme buna la Maratonului International Sibiu. Inca de la prima ora, competitori, organizatori si sustinatori ai evenimentului s-au strans in Piata Mare, pentru a da viata uneia dintre cele mai importante competitii organizate in scop caritabil.Sambata dimineata, in Piata Mare s-a dat startul Maratonului International Sibiu. La cea de-a 13-a editie s-au inscris aproximativ 9 000 de participanti, care alerga pentru 51 de cauze din comunitatea locala, incurajati de 650 de voluntari. ... citește toată știrea