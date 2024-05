FOTO/VIDEO: Copiii au alergat impreuna cu Alba ca Zapada si Spiderman, la MIS

In cea de-a doua zi a Maratonului International Sibiu mii de copii au fost prezenti in Piata Mare pentru a alerga in scop umanitar. Incurajati de parinti, bunici si prieteni, copiii au inceput cursa la ora 10. Atmosfera a fost intretinuta de muzica, distractie si strigatele copiilor, incantati ca pot participa la aceasta activitate pentru cele 51 de cauze. Una dintre surprizele de care micutii s-au putut bucurat a fost alergarea impreuna cu personaje indragite precum Alba ca Zapada, Omul de ... citește toată știrea