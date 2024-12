Foto/Video: Legea traditiei, respectata la Saliste. Sute de oameni s-au prins in hora junilor

E o lege nescrisa ca in a patra zi dupa Craciun cetele de juni din Marginime, de dincolo si dincoace de munti, sa se reuneasca in centrul Salistei, in Piata Junilor, unde au loc o parada si o hora in care se prind toti participantii. Fireste fiecare comunitate isi prezinta zestrea culturala prezentand atat portul popular cat si colindele mostenite din mosi stramosi.Si in acest an, inca de dimineata forfota se putea observa in zona centrala a Capitalei Marginimii Sibiului. Dupa primirea ... citește toată știrea