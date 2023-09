Una din traditiile respectate cu sfintenie la Sibiu este ca in primul sfarsit de saptamana olarii din toata tara sa intinda targ in Piata Mare. Si in acest an, la cea de-a 57-a editie a Targului Olarilor, cel mai cunoscut spatiu al orasului s-a umplut de mesteri, de obiecte din lut si, bineinteles, de cumparatori sau simpli privitori care au venit la o intalnire cu vechea traditie a olaritului.Anul acesta au raspuns invitatiei organizatorilor peste 120 de olari si familii de mesteri, asa ca ... citeste toata stirea