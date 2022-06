FOTO: Zeci de pompieri in Hotelul Imparatul Romanilor - exercitiu

ISU Sibiu a desfasurat marti un exercitiu in vederea antrenarii fortelor si perfectionarii modului de interventie, la hotelul Imparatul Romanilor, din municipiul Sibiu, pe strada Nicolae Balcescu.Scenariul stabilit a fost stingerea unui incendiu izbucnit la tabloul electric general, situat in proximitatea blocului alimentar."In blocul alimentar au fost surprinse 3 persoane. Intreg personalul hotelier (peste 30 de persoane) s-au autoevacuat in cel mai scurt timp, in locurile de adunare ... citeste toata stirea