"Fuga Lolelor" de la Agnita se va tine, dar cu restrictii - Traseul este bine stabilit

Lolele vor iesi in strada la Agnita, in 30 ianuarie. Traseul este bine stabilit:- la ora 0930 intalnirea in zona IMIX- la ora 1000 plecarea paradei pe str. Avram Iancu- la ora 1015 prezentare personaje traditionale in zona Farmaciei, Hotel Dacia- la ora 1030 prezentare personaje traditionale in fata Primariei Agnita- la ora 1045 plecare spre INCSTAR, str.M.Viteazu, intersectia Chirpar- la ora 1100 prezentare personaje si desfacerea paradei, intersectia INCSTAROrganizatorii au luat ... citeste toata stirea