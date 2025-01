Gala Timp si Suflet. Bilant 2024, punct si de la capat...

Complexul Panoramic Park din Zona Turistica Valea Avrigului a fost, vineri seara, gazda Galei Timp si Suflet, un eveniment festiv in cadrul caruia conducerea Asociatiei Timp si Suflet Avrig a prezentat in fata prietenilor, colaboratorilor si invitatilor, bilantul activitatii desfasurate in 2024. De asemenea, evenimentul a fost dedicat si celor mai importanti sponsori, parteneri si voluntari ai asociatiei, cei ce si-au adus o contributie deosebita la realizarea tuturor proiectelor initiate sau ... citește toată știrea