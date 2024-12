Galceava pentru banii de naveta solicitati de angajatii din invatamant, la Avrig

Aprobarea decontului pentru naveta cadrelor didactice si angajatilor auxiliari a ajuns motiv de dezbateri aprinse in cadrul Consiliului Local al orasului Avrig. Desi ani de zile hotararile privind acordarea banilor (decontarea) navetei angajatilor ce isi desfasoara activitatea la institutiile de invatamant de pe teritoriul orasului Avrig, care locuiesc in alte localitati, au fost adoptate fara dezbateri in plen si probleme deosebite, la sedinta ordinara desfasurata zilele trecute, initiativa ... citește toată știrea