Gaman ar putea rata restul meciurilor din acest an. Fundasul, refuzat de celebra Marijana Kovacevic

Fundasul Valerica Gaman s-a accidentat in debtuul meciului cu Universitatea Cluj, fiind inlocuit cu Tiberiu Capusa. Gaman s-a ales cu o ruptura musculara la gamba si ar putea sa nu mai joace pana la finalul anului, FC Hermannstadt mai avand de disputat jocurile cu FC Botosani si Farul, in Supercupa, si la Iasi, in grupele Cupei Romaniei.Marius Maldarasanu a sustinut ca s-a incercat recuperarea fotbalistului la un doctor din Serbia, dar ca aceasta spune ca nu garanteaza ca tratamentul aplicat ... citește toată știrea